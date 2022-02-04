أعلن البريد الملكي البريطاني فتح تحقيق بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر موظفين في بريد لندن بحالة سيئة بعدما تناولوا حلوى براونيز بالقنب من طرد مجهول المصدر.

وجاء في نص مرفق مع الفيديو الذي حُذف في وقت لاحق أنّ "عمّال مكتب البريد في كلابام (جنوب لندن) تناولوا جميعهم اليوم بالخطأ قطعاً من حلوى البراونيز بالقنب الهندي واضطررتُ إلى مساعدة كلّ واحد منهم لأنّهم كانوا تحت تأثير المخدّر".

وأظهر الفيديو موظفاً في البريد يدفع عربته بصعوبة، بينما يقول له أحد زملائه "إنك تحت تأثير المخدّر"، بعدما تناول حلوى براونيز من طرد مختوم باسم "Edibles by Pablo Chocobar"

ويظهر العامل نفسه جالساً على الأرض بينما يشير أحد زملائه إلى أنّه "أكل قطعتين"، ليردّ العامل بالقول "تناولت أربع قطع".

وأكّد البريد الملكي البريطاني أنّه سيتعامل مع الأمر "بجدية بالغة"، لافتاً إلى أنّه يتوقّع تصرفات أفضل من موظفيه "في الأوقات كلّها".

وقال ناطق باسم هيئة البريد في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس "باشرنا بتحقيق من شأنه أن يحدّد ما إذا كنّا يجب أن نتخذ إجراءات، من ضمنها تدابير تأديبية في حق الموظفين".

وأكل الموظفون حلوى البراونيز من طرد يبدو أنّه بقي في العلبة البريدية لأشهر من دون أن يسحبه أحد.

وذكّر البريد الملكي البريطاني "موظفي خدمة التوصيل لديه بالإجراءات المناسبة التي عليهم اتّخاذها للتعامل مع أي قطعة من دون عنوان تسليم أو إعادة".