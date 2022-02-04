تصنع شركة مقرها دبي قمصان وكمامات وقبعات من القوارير البلاستيكية بعد إعادة تدويرها، باستخدام تكنولوجيا جديدة لإنتاج غزل صديق للبيئة ليحل محل البوليستر.

تأسست دي.جرايد في عام 2010 بهدف إيجاد حلول مستدامة تدعم مبدأ الاقتصاد الذي يعيد تدوير الخامات ويقلل التلوث الناتج عن زيادة استهلاك البلاستيك وصعوبة تحلله.

وتقول إيما باربر مديرة الشركة وهي ترتدي بسعادة قميصا من منتجات الشركة "نأخذ القوارير البلاستيكية إلى مصنعنا في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي حيث نحولها إلى قشور رقيقة نحولها بدورها إلى ألياف. وبمجرد أن يكون لدينا تلك الألياف نغزلها لخيوطنا المميزة صديقة البيئة. وعندما يكون لدينا الخيوط نصنع منتجات مختلفة مثل قميصي هذا".

ويقول مصنعون إن هذه التكنولوجيا تخفض استخدام الطاقة بنسبة النصف إضافة لاستهلاك مياه أقل بعشرين بالمئة بما قد يقلل بدوره من انبعاثات الكربون الضارة بنسبة 55 بالمئة تقريبا.

وعن استقبال الناس لتلك المنتجات تقول إيما "يندهشون عندما يكتشفون ما نفعله، ويتحققون من نوعيه الملابس التي نصنعها. ما لا نريده هو أن ننتج سلعة رخيصة لا تستخدم سوى مرة واحدة ثم يتم التخلص منها. وبالتالي فنوعية الملابس لدينا جيدة بحق. يشعر الناس بالسعادة والمفاجأة عندما يرون قواريرهم البلاستيكية وقد أصبحت ملابس".

وتقدم دي.جرايد خدماتها لشركات متنوعة إضافة إلى مئتي مدرسة تزودها بالزي المدرسي والكماليات.

وتنتج الشركة مئات الألاف من قطع الملابس سنويا وتعتزم إعادة تدوير أكثر من 1.2 مليون زجاجة بلاستيكية يوميا هذا العام.