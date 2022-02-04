في يوم مشمس تقود خمس نساء دراجات نارية على طريق الكورنيش في العاصمة التونسية فيما يقلن إنه مشهد نادر في بلدهن.

وتقول خديجة حسيني، عضوة نادي الملكات السائقات، إن هذا النادي المخصص لقائدات الدراجات النارية في تونس يضم أكثر من 300 امرأة تحمل كل واحدة منهن رخصة قيادة دراجة نارية في تونس لكن قليلات منهن يقدن بالفعل دراجات نارية ويمارسن هذه الرياضة لأن أغلبيتهن يرغبن في أن يفعلن ذلك وسط مجموعات نسائية وليس مع الرجال.

تضيف خديجة "هناك أكثر من 300 امرأة تملك رخصة سياقة الدراجة النارية في تونس ولا تمارس هذه الرياضة وذلك لأنها لا تجد الأمان ومجموعة لتضمها لأنها لا تريد السياقة مع الرجال وتريد جمعية متكونة من النساء، ونحن هذا هو هدفنا أننا نؤسس جمعية للنساء فقط".

تأمل أول بطلة موتوكروس في تونس، شيماء بن عمو، وهي أيضا بين عضوات نادي الملكات السائقات تشجيع مزيد من النساء على الانضمام لممارسة هذه الرياضة وأن يقدن معا دراجاتهن النارية في أنحاء تونس ويشاركن في سباقات محلية ودولية.

وتصف شيماء إحساسها عندما تقود دراجة نارية قائلة لتلفزيون رويترز "عندما أقوم بسياقة الدراجة أحس بإحساس مختلف، كل الضغوطات تتلاشى، لا أحس أنني موجودة في هذه الدنيا، في الطريق أحس بالحرية الكاملة، وبالنسبة موتوكروس أحس أنني أتغير، أُصبح شيء آخر".

وتستهدف عضوات النادي تحدي الأنماط المجتمعية بمحاولة تغيير مفهوم الناس بشأن قيادة المرأة للدراجات النارية.

وحول فكرة النادي نفسه قالت وفاء خليفة، عضوة نادي الملكات السائقات، "الفكرة أتت عندما كنا متفرقات، كل امرأة تملك دراجة لكنها وحيدة أتت خديجة وقامت بتجميعنا. بحثت علينا في وسائل التواصل الاجتماعي ووجدتنا كل شخص في منطقة، أرسلت رسائل إلينا لتقول لماذا نحن هكذا بعيدين عن بعضنا البعض. لقد فرحنا كلنا بهذه المبادرة كثيرا فنحن نريد أن نكون مجموعة مخصصة للنساء فقط"