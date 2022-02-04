عثرت سلطات الجمارك الألمانية على نحو 40 ألف يورو نقدا وعملات ذهبية في أمتعة راكبة في مطار كارلسروه/بادن-بادن.

وأعلن مكتب الجمارك الرئيسي في كارلسروه أن الراكبة 46/ عاما/ قد خبأت إجمالا 40 ألفا و700 فرنك سويسري (ما يعادل 39000 يورو) بين صفحات بعض الكتب، كما خبأت عملات ذهبية بقيمة 6300 يورو في عبوات مناديل.

وبدأت السلطات تحقيقات ضد المرأة، التي كانت تريد السفر إلى تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات غرامة بقيمة 11 ألفا و800 يورو على المرأة، وذلك لمخالفتها الإلزام بالإبلاغ عن حيازتها لأوراق نقدية وعملات معدنية تزيد قيمتها عن 10 آلاف يورو عند الدخول إلى ألمانيا أو مغادرتها.