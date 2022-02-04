فرضت أكبر مدينتين في هولندا، أمستردام وروتردام، حظرا مؤقتا على افتتاح "مراكز توزيع تجزئة" جديدة، وهي نقاط توزيع غير متاحة للعامة ولا تقام سوى لتلبية عمليات توصيل طلبات البقالة حسب الطلب.

ويطلق على هذه المراكز مصطلح المتاجر الداكنة وتختص بخدمة عمليات التسوق التي تتم عبر الانترنت.

وأعلنت أمستردام الأسبوع الماضي منع شركات طلبات البقالة السريعة من إنشاء المزيد من مراكز التوزيع. وأعلن مسؤولون محليون في روتردام عن حظرهم الخاص لهذه المراكز

وبررت المدينتان قرارهما بالقول إن السكان يشتكون من أن هذه المتاجر، التي غالبا ما تكون بمناطق سكنية، تتسبب في ضوضاء، وتعترض طرق المشاة، وتشكل خطرا على حركة المرور.

وراج العديد من خدمات توصيل الطلبات على الانترنت، على وعد بتوصيل الأغذية ومواد أخرى للمستهلكين في مدة لا تستغرق 10 دقائق عبر أسطول من عمال التوصيل، الذين يستقل معظمهم دراجات.