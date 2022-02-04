أكدت الفنانة المصرية إنجي المقدم، أن تجربة مسلسل"ستات بيت المعادي"، الذي عرض مؤخرا، كانت ممتعة للغاية بالنسبة لها، معتبرة أن المسلسل نقلة نوعية في مسيرتها الفنية.

وقالت إنجي المقدم ، في تصريح صحفي إنها بالفعل تجربة سريعة، لأنها كانت تقوم بالتصوير بشكل مكثف جدا ، مشيرة إلى أن شخصية شريهان التي جسدتها في المسلسل استهوتها فهي شخصية "مبالغة" في تصرفاتها، وفي طريقة كلامها وحركاتها ومشيتها وانفعالاتها وردود أفعالها، وليس بالضرورة أن تعجب كل المشاهدين.

وأضافت أن الجمهور كان منقسما حول شخصية شريهان ، فمنهم من رأى أنها "مبالغة جداً" وسخيفة، ومنهم من رأى أنها لذيذة، موضحة أنها استمتعت بالتجربة لأقصى حد، خصوصا وأنها شاهدت /فورمات/ المسلسل الأجنبي، قبل أن يطلب منها أن تشارك في النسخة المصرية منه.

وأكدت إنجي المقدم أنها قامت بالتحضير ودراسة شخصيتها في المسلسل بشكل جيد لفهم أبعادها الامر الذي ساعدها في الدخول إليها بسهولة، موضحة أنها حاليا في إجازة لبعض الوقت، حتى تتمكن من التقاط أنفاسها، وقراءة بعض الأعمال المعروضة عليها .

وأشارت إلى أنها في انتظار عرض فيلم "11:11"، مع الممثلين إياد نصار وغادة عادل، والذي تجسد فيه دور زوجة إياد نصار، وهو من إخراج كريم أبو زيد.

يشار إلى أن مسلسل (ستات بيت المعادى) مأخوذ من مسلسل أجنبى و"عرض فى 12 حلقة" على إحدى المنصات الرقمية، وجرت أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، حيث ينقسم المسلسل إلى 3 قصص، وكل قصة تدور حول "جريمة قتل" في زمن مختلف، ولكل قصة خط درامي مختلف وأبطال مختلفون.

وشارك في بطولة المسلسل أحمد وفيق، وكندة علوش، وتارا عماد، وميرهان حسين وصبرى فواز، وأميرة العايدى، وشريف حافظ، وإخراج محمد سلامة.