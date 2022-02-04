أعلنت شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية "باي بال هولدنجز " غلق 5ر4 مليون حساب وخفضت توقعاتها للعملاء الجدد بعد اكتشاف "أطراف سيئة" تستفيد من برامج الحوافز المكافآت التي تقدمها.

وأدى هذا الإعلان إلى تراجع غير مسبوق لسهم الشركة بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الشركة، التي تعيد هيكلة استراتيجيتها التسويقية، إنها لم تعد تتوقع وصول إجمالي عدد الحسابات النشطة لمستخدميها إلى 750 مليون حساب بحلول 2025، وتخلت عن أحد أهدافها الذي ساهم في زيادة إنفاقها خلال العام الماضي على حملات المبيعات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون ريني، المدير المالي للشركة، القول: "نقيم باستمرار قاعدة الحسابات النشطة لدينا للتأكد من أن الحسابات مشروعة... هذا أمر مهم وبخاصة خلال فترة حملات الحوافز التي يمكن أن تكون مستهدفة من جانب الأطراف السيئة التي تحاول الاستفادة من هذه العروض دون أن يكون لديها أي نية لأن تكون عميلا شرعيا على منصتنا".