بدأ المخرج المصري أحمد شفيق تصوير أحداث مسلسله الجديد "وسط البلد"، والذي ينتمي لنوعية أعمال السوب أوبرا، حيث أنه مكون من 190 حلقة.

وقال شفيق - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه بدأ تصوير المشاهد الأولى من المسلسل بحضور عدد من أبطاله، مضيفا أن المسلسل بطولة عدد كبير من شباب معهد الفنون المسرحية، وبمشاركة عدد من الفنانين مثل جمال عبدالناصر، ناصر سيف.

وأضاف أنه اختار 50 وجها جديدا من طلاب أكاديمية الفنون ليشاركوا معه في أولى تجاربه في مسلسلات "السوب أوبرا"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يواصل عمليات التصوير بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن المسلسل يعد شكلا جديدا من أشكال الدراما التي تعتمد على الحلقات الطويلة، وسوف يبدأ الموسم الأول بـ 192 حلقة، ويستمر المسلسل في البداية لمدة خمسة مواسم كل موسم 192 حلقة.

ويتولى إخراج المسلسل إلى جانب أحمد شفيق، كل من المخرجين محمد أسامة وزياد الوشاحي، ويشرف على الكتابة أمين جمال.

مسلسل "وسط البلد" هو دراما اجتماعية تناقش قضايا الأسرة والبيت بشكل يومي، ويقوم بوضع الموسيقى التصويرية راجح داوود، والديكور مهندس تامر فايد، والإشراف على الإنتاج عادل المغربي، ومدير التصوير كل من أيمن أبو المكارم وسامي المغربي.