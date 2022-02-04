سافر أكثر من 73 مليون شخص عبر المطارات الألمانية في عام 2021، بتراجع قدره 6ر67% عن أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2019، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن ومقارنة بعام 2020، زاد عدد المسافرين جوا بنسبة 3ر27%.

وبينما تعافت حركة الطيران في جميع أنحاء أوروبا بشكل كبير خلال الصيف، انخفضت جداول الرحلات المحلية في ألمانيا بنسبة 3ر19% مقارنة بعام .2020 وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة خلال العام الماضي، فإن عدد الركاب على الرحلات الجوية العابرة للقارات لم يشكل سوى أقل من ربع مستوى ما قبل الأزمة.

وبسبب جائحة كورونا، خضعت العديد من وجهات الطيران لقيود صارمة أو تعذر الوصول إليها، ما يعني تقلص عروض الرحلات مع انخفاض الطلب.

وكان الوضع مختلفا تماما بالنسبة للشحن الجوي، والذي استفاد أيضا من مشكلات الشحن العالمي.

وارتفع حجم التداول الجوي في ألمانيا، بما في ذلك البريد الجوي، بنسبة 5ر17% مقارنة بعام 2020 إلى 3ر5 مليون طن.

وعلى الرغم من تراجع خيارات الشحن في طائرات الركاب، فقد تجاوز حجم الشحن أيضا مستوى ما قبل الأزمة لعام 2019 بنسبة 7ر12%.