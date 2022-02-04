أقام عالم الآثار المصري الكبير الدكتور زاهي حواس حفل توقيع لكتابه الجديد الذي نشر حديثا بعنوان "الحارس… أيام زاهي حواس"، والذي يروي سيرته الذاتية ورحلته مع الاكتشافات الأثرية على مدار الأربعة عقود الماضية.

وحضر الحفل، الذي أقيم في أحد الفنادق بوسط القاهرة، مسؤولون مصريون وعلماء آثار وكتاب وفنانون، بالإضافة إلى عدد من الضيوف الأجانب منهم سفراء ودبلوماسيين.

وبدأ الحفل بعرض لفيلم قصير عن إنجازات حواس وأعمال الحفائر والاكتشافات الأثرية التي قام بها، وشهرته العالمية، وشهادات علماء الآثار المصريين والأجانب والشخصيات العامة عن قيمته الكبيرة وشخصيته الفريدة، منهم النجم السينمائي المصري والعالمي الراحل عمر الشريف.

وقال حواس لوكالة أنباء (شينخوا) أثناء الحفل "الكتاب لا يروي فقط سيرتي الذاتية ولكنه يوثق تاريخ العمل الأثري في مصر خلال الأربعين عاما الماضية"، مضيفا، "أنا سعيد جدا أنني أقدم تجربتي للشباب ليتعلموا منها".

وتسلط مذكرات عالم الآثار البارز، التي نشرت في أكثر من 600 صفحة، الضوء على الاكتشافات والإنجازات الأثرية التي حققها بالإضافة إلى التحديات التي واجهها أثناء أعمال الحفائر والترميم.

وأضاف حواس، الذي شغل منصب وزير الآثار في السابق، "أنا أذكر في هذا الكتاب جميع الأشخاص الذين ساهموا معي في العمل الأثري، ولست أنا فقط، مثل بناء المتاحف والمناطق الأثرية، ونشر الوعي الأثري، واستعادة القطع الأثرية المسروقة".

وتم اختيار عنوان الكتاب "الحارس"، من قبل دار نهضة مصر للنشر، والتي تنشر كتبا في جميع المجالات الثقافية في مصر منذ 84 عاما.

وقالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، "لقد تشرفنا بأن نشرنا للدكتور زاهي حواس على مدار 18 عاما مجموعة كبيرة جدا من الكتب، سواء للأطفال أو الكبار، وتوجنا هذا التعاون بكتاب (الحارس) عن السيرة الذاتية للدكتور زاهي حواس".

كما وصفت حواس بأنه "قيمة وقامة كبيرة"، مؤكدة أن "كل الأجيال بحاجة إلى معرفة قصة حياته ودوره الكبير في إحياء الآثار المصرية".

وعقدت أثناء الحفل حلقة نقاشية لتحليل الكتاب وقيمته ومحتوياته، تلتها جلسة أسئلة وأجوبة تفاعلية مع الحضور.