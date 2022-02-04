كشفت دراسة لمركز التنمية العالمي، وهو مؤسسة بحثية غير ربحية مقرها لندن، أنه في اليومين الأولين من شهر يناير، كان المواطن البريطاني مسؤولاً بالفعل عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أكثر مما قد ينتجه شخص من جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام كامل.

ووجدت الدراسة، التي تسلط الضوء على "التفاوت الهائل في الطاقة" بين الدول الغنية والفقيرة، أن كل بريطاني ينتج 200 ضعف وكل أمريكي ينتج 585 ضعف الانبعاثات المناخية للشخص الكونغولي العادي.

وأشارت الدراسة إلى أنه بحلول نهاية الشهر الجاري، سيتجاوز الكربون المنبعث من شخص يعيش في المملكة المتحدة الانبعاثات السنوية لمواطني 30 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل- وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية

وقال إيوان ريتشي، محلل السياسات في مركز التنمية العالمي الأوروبي، إن عمله كان مدفوعًا بالسياسة المناخ المنافقة للدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي تعهدت بوقف تمويل المساعدات للمشاريع القائمة على الوقود الأحفوري في الدول النامية.

وأضاف: "يُظهر تحليلنا أنه في غضون أيام قليلة فقط، ينتج الشخص العادي في المملكة المتحدة انبعاثات مناخية أكثر من الأشخاص في العديد من البلدان منخفضة الدخل في عام كامل. وستكون مفارقة قاسية إذا لم تتمكن البلدان الأقل مساهمة في هذه المشكلة من الوصول إلى البنية التحتية للطاقة".

ووقعت العديد من البلدان، بما في ذلك بعض البلدان النامية، والمؤسسات المالية على تعهد بإنهاء الدعم العام لمشاريع الوقود الأحفوري الدولية ولكن ستكون البلدان نفسها قادرة على الاستمرار في تطوير استخدام الوقود الأحفوري داخل بلادهم. فلدى الولايات المتحدة ما لا يقل عن 24 مشروعًا معلقًا للوقود الأحفوري يمثلون أكثر من 1.6 جيجا طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المحتملة، بينما تقوم المملكة المتحدة بترخيص حقول نفط وغاز جديدة في بحر الشمال.