تسبب ذوبان سطح الجليد في جرين لاند في ارتفاع مستوى البحر بواقع 2ر1 سنتيمتر خلال أقل من 20 عاما، وفقا لجهة رصد.

وأظهرت بيانات القمر الاصطناعي اعتمادا على برامج القمر الاصطناعي لتغطية حقل الجاذبية واختبار المناخ حتى آب/أغسطس 2021 أن سطح الجليد في جرين لاند فقد 4700 جيجا طن منذ بدء القياسات في نيسان/أبريل 2002، وهو ما يكفي لغمر الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها بواقع نصف متر.

وتوضح البيانات أن الثلوج تذوب، خاصة في الساحل الغربي لجرين لاند، وفقا لتغريدة لمنصة دانيش بولار هذا الأسبوع. ويشار إلى أن واحد جيجا طن يساوى مليار طن.

ويشار إلى أن سطح الجليد في جرين لاند يغطي اربع أخماس إجمالي مساحة أكبر جزيرة على سطح الأرض. ويعد السطح الجليدي للقطب الجنوبي هو فقط الأكبر.

وتقوم المؤسسات البحثية الدنماركية للقطب الشمالي بعرض ما تتوصل إليه بشأن حالة سطح الجليد والجليد البحري على منصة بولار.

ويشار إلى أن جرين لاند تتمتع بحكم ذاتي بصورة كبيرة، ولكنها تنتمى رسميا للدنمارك.