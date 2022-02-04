أظهر تقرير صادر عن الاتحاد الوطني للشركات المستقلة في الولايات المتحدة إن 50% من أصحاب الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة قالوا إنهم رفعوا أجور موظفيهم خلال كانون الثاني/يناير الماضي، في ظل استمرار تزايد أعداد الوظائف الخالية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حوالي 47% من الشركات الصغيرة أعلنت في الشهر الماضي عن وجود وظائف خالية لديها لم تتمكن من شغلها، في حين رفع أصحاب العمل الأجور لجذب المرشحين المهرة لشغل هذه الوظائف.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للشركات المستقلة، فإن أكثر من ربع الشركات الصغيرة تخطط لزيادة الأجور خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وهي نسبة تاريخية، لكنها مازالت أقل من النسبة القياسية المسجلة في الشهور الثلاثة السابقة.

وقال بيل دانكيلبرج كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد إن "أصحاب الشركات الصغيرة يتعاملون مع حقيقة أن عدد الوظائف الخالية يتجاوز عدد العمال العاطلين وهو ما يؤدي إلى صعوبة سوق العمل ويضيف الضغوط على مستويات الأجور".