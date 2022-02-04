أكدت شركة "شل" البريطانية العملاقة للطاقة أنها وحدت أسهمها من الفئتين "إيه" و"بي" لنوع واحد من الأسهم العادية.

وسيبدأ تداول أسهم شل على الفور في كل من بورصة يورونكست أمستردام وبورصة لندن، بنوع واحد من الأسهم العادية.

وقالت الشركة إن التعديل، لم يغير العدد الإجمالي للأسهم التي يمتلكها أي مساهم.

وكانت شل أعلنت في 20 كانون الأول/ديسمبر 2021 أن مجلس إدارتها قرر المضي قدما في مقترحها لتبسيط هيكل أسهم الشركة ومواءمة معاييرها الضريبية مع بلد التسجيل في بريطانيا.

وتم الانتهاء من تنفيذ إجراءات التبسيط بالكامل.