نقلت صحيفة "سينكو دياس" الاقتصادية عن بيانات لهيئةٍ مراقبة الأسواق في إسبانيا أن نحو 50 شركة لتسويق الطاقة توقفت عن العمل في البلاد منذ بداية عام 2021 ، مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن من الأسباب التي أجبرت هذه الشركات على وقف أنشطتها التجارية التخلف عن السداد، والفرق بين ضريبة القيمة المضافة البالغة 21%التي تدفعها هذه الشركات وبين الـ 10% التي تفرضها على العملاء.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة التحول البيئي استبعدت بعض الشركات كونها لم تقم بشراء الطاقة التي كانت تعهدت بتوفيرها للعملاء، في حين أن شركات أخرى أوقفت عملها طواعية.