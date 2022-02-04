يداعب العراقي حاتم عويد جوادا عربيا أصيلا.. يربت على عنقه بحنو شديد، ويتغزل في جمال أنفه الصغير وعينيه الواسعتين وجبهته العريضة وفكه الواسع المستدير.

يقول "الجمال شني (أرأيتم مثل هذا الجمال؟). الوجه أفنص (رسمة الوجه دقيقة) شوف هذا الفنص الخشم والمناخر أزغار (حجمهما صغير) عيون فاتحة كبار (عينان واسعتان) جبين عريض، الفك كبير مدور زين، الركبة طويلة والإقامة (شكله وهو واقف على قوائمه) الزينة هاي مميزات خاصه بالخيول العربية".

يضيف عويد الموظف في مربط خيول الوكيل، إن عدد الخيول، بعد ست سنوات من افتتاحه في مدينة كربلاء بالعراق، زاد إلى حوالي 80، معظمها من السلالة العربية الأصيلة، وبعضها هجين مع سلالات مختلفة.

وفازت بعض خيول المربط بالفعل بجوائز في مسابقات الجمال، ويتم بيع الخيول التي تمت تربيتها في المربط في الغالب لمرابط خيول أخرى على مستوى العالم.

تمتد العلاقة بين عويد والخيول لثلاثين سنة، عندما كان فارسا في البداية إلى أن أصبح أحد القائمين على تربية الخيول ورعايتها.

يقول إن الخيل يحتاج لعناية شديدة، بما في ذلك تنظيفها يوميا وإطعامها علاوة على التدريبات البدنية في الهواء الطلق.