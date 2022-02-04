أعلن الفنان المصري أحمد عزت، انضمامه لأبطال مسلسل (الاختيار 3)، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2022.

وقال عزت- لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "تظل المشاركة في مسلسل الاختيار شرف كبير لأي فنان؛ لأنه يجسد ملحة وبطولة من بطولات الجيش المصري"، مضيفا أنه من المقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع عزت أنه شارك العام الماضي في مسلسل "الاختيار 2"، حيث جسد دور شيخ أزهري وهو يشرح لضابط من أبطال الجيش المصري معنى كلمة "طواغيت" كما وردت في القرآن الكريم.

ويشارك في "الاختيار 3" العديد من النجوم منهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وياسر جلال، وإخراج بيتر ميمي.

يشار إلى أن الفنان أحمد عزت شارك في الأعمال الفنية من عمر 4 سنوات، وكان خلال هذه الفترة أحد أشهر أطفال الفن، حيث جسد دور الدكتور خليل حسن خليل طفلا في مسلسل "الوسية"، وعلي البدري صغيرا في "ليالي الحلمية"، وحصل على العديد من أدوار البطولة والأدوار المهمة في عدد من أهم الأعمال الدرامية، منها: "ليلة القبض على فاطمة، الوجه الآخر، للحب أشياء أخرى، هي وغيرها، رجل الأقدار، الكهف والوهم والحب، اللقاء الثانى، حارة الشرفا، لا إله إلا الله، عدالة الإسلام، دمعة على خد القمر، وبوجي وطمطم".