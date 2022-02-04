أعلنت شركة "كاسيو كمبيوتر ليمتد" اليابانية لتصنيع الالكترونيات متعددة الجنسيات، أن أرباحها، خلال الشهور التسعة الماضية، زادت بشكل كبير.

فقد ارتفعت أرباح شركة "كاسيو" لتسعة أشهر، وهي تعزى إلى أصحاب الشركة الأم، بواقع 2ر47%، لتصل إلى 82ر14 مليار ين(129 مليون دولار) كما ارتفع العائد الأساسي للسهم، إلى 08ر61 ين من 51ر41 ين، العام الماضي.

وزادت أرباح التشغيل لتلك الفترة، بنسبة 80%، لتصل إلى 04ر20 مليار ين، بينما زاد الربح العادي بواقع 3ر78%، ليصل إلى 80ر20 مليار ين.

وعلى مدى تسعة أشهر، قفز صافي مبيعات المجموعة بواقع 7ر16% ، ليصل إلى 2ر194 مليار ين، من 4ر166 مليار ين العام الماضي.

وفيما يتعلق بالعام المالي 2022، مازالت المجموعة تتوقع أرباحا، تعزى إلى أصحاب الشركة الأم، تصل إلى 17 مليار ين أو 06ر70ين، لكل سهم أساسي، بناء على صافي مبيعات، تبلغ 265 مليار ين.