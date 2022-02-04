ذكر تقرير اقتصادي أن حوالي 350 مليون شخص على الأقل تضرروا من انقطاعات الكهرباء خلال العام الماضي مع اضطراب إمدادات الطاقة والأحوال الجوية السيئة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت القول إن أكثر من 4% من سكان العالم تضرروا من أزمات الطاقة، مع تعرض مناطق كانت تعتمد على مصادر موثوقة للطاقة في السابق مثل ولاية تكساس الأمريكية والصين، لانقطاع كامل للكهرباء أو تخفيف الأحمال.

وبحسب التقرير/ فإن التغير المناخي أدى إلى موجات طقس بالغة الصعوبة، في حين أن "التحول المضطرب" إلى مصادر الطاقة الأقل تلويثا للبيئة يؤدي إلى تفاقم أزمة إمدادات الطاقة مع المشكلات القائمة بسبب نقص الاستثمارات في شبكات ومحطات توليد الكهرباء.

وذكرت بلومبرج أن التحول نحو طاقة الرياح والطاقة الشمسية حيوي لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، في حين يمنع المستثمرين من ضخ استثمارات جديدة في مجال الوقود الأحفوري رغم الحاجة لذلك لتأمين إمدادات الطاقة.