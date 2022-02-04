قررت الحكومة الفيدرالية الأسترالية تقديم حوافز إضافية لموظفي رعاية المسنين، حيث تتعامل أكثر من 1200 دار رعاية مع حالات إصابات المسنين بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون - وفقًا لقناة (آسيا نيوز) الإخبارية - "إن نقص موظفي رعاية المسنين المشاركين في التنظيف أو خدمات الطعام أو الرعاية المباشرة تسبب في وفاة المئات من كبار السن، لذلك تم إقرار صرف دفعتين إضافيتين من الحوافز تصل إلى 400 دولار أسترالي (أي ما يعادل 281 دولارًا أمريكيًا) سيتم سدادها في فبراير ومايو القادمين للموظفين في إجراء سيتكلف حوالي 209 ملايين دولار أسترالي".

وأضاف أن أستراليا ما كانت ستحقق هذه النتائج الصحية الجيدة دون العمل الجاد وساعات العمل الطويلة والرعاية المتفانية التي تقدمها القوى العاملة في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية ورعاية المسنين.

يشار إلى أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن تأثير تفشي متحور "أوميكرون" على الأستراليين المسنين الذين يعيشون في دور الرعاية السكنية، مع وصول الوباء إلى ذروته.