توفي مصمم الأزياء الإسباني انتونيو ميرو أحد أبرز وجوه أوساط الموضة في هذا البلد عن 74 عاما بعد مسيرة امتدت على نصف قرن ودفعت بعض التصاميم "البرشلونية الهوى" إلى منصات العروض الدولية على ما أعلن وزير الثقافة.

وقال وزير الثقافة ميغيل إيسيتا عن المصمم الكاتالوني "فليرقد بسلام".

وكتب رئيس إقليم كاتالونيا بيره اراغونيس في تغريدة "حزنت لنبأ وفاة توني ميرو أحد أبرز وجوه الموضة الكاتالونية".

وقال خاومي كولبوني المسؤول في بلدية برشلونة في تغريدة أيضا "كان يعشق برشلونة ويتمتع بحس ابداعي وثوري".

ولد ميرو العام 1947 في ساباديل قرب برشلونة في شمال شرق إسبانيا وتوفي جراء تعرضه لأزمة قلبية على ما ذكرت وسائل الإعلام.

وكان ميرو أبن خياط وفتح أول متجر له في برشلونة في نهاية الستينات عندما كان في سن العشرين فقط.

ولفتت تصاميمه الأنظار سريعا وتمكن في العام 1976 من إطلاق ماركته الخاصة وأقام بعد ذلك عروضا في مدن مثل باريس ونيويورك وطوكيو.