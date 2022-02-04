ارتفع عدد الموظفين الذين يعملون من المنزل في ألمانيا على نحو طفيف خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

فقد أظهر مسح أجراه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ أن 4ر28% من العاملين في ألمانيا يعملون على الأقل من حين لآخر من المنزل. وكانت تبلغ نسبتهم 9ر27% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن نسبة العاملين من المنزل حاليا أدنى بمقدار 3 نقاط مئوية مقارنة بالنسبة القياسية التي تم تسجيلها في آذار/مارس .2021

ولا يزال قطاع الخدمات يحتل الصدارة فيما يتعلق بالعمل من المنزل، حيث بلغت حصته 2ر39%، لترتفع بذلك بمقدار نقطة مئوية واحدة عن كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحسب بيانات "إيفو" وفي داخل هذا القطاع، بلغت نسبة العاملين من المنزل في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الإدارية أكثر من 70% لكل منهما.

وبوجه عام، فإن نسبة الموظفين الذين يعملون من المنزل أقل بكثير من النسبة التي يرى المعهد أنه يمكن الوصول لها، والتي يقدرها بـ56% من إجمالي العاملين في ألمانيا. وقال يان-فيكتور أليبور، الخبير في شؤون العمل من المنزل لدى المعهد: "لا تراعي كل الشركات على ما يبدو إلزام العمل من المنزل الذي أعيد فرضه في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".