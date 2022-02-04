قالت شركة ميتا Meta، الشركة الأم لفيسبوك Facebook إن تغيير سياسة الخصوصية الذي أجرته شركة آبل Apple على نظام التشغيل آي أو إس iOS العام الماضي سيؤدي إلى خفض عائدات شركة التواصل الاجتماعي هذا العام بنحو 10 مليارات دولار.

وقال المدير المالي لشركة ميتا: "نعتقد أن تأثير iOS بشكل عام هو رياح معاكسة على أعمالنا في عام 2022.. إنها في حدود 10 مليارات دولار، لذا فهي رياح معاكسة كبيرة لأعمالنا".

يعتبر اعتراف فيسبوك هو أكثر نقطة بيانات ملموسة حتى الآن حول تأثير ميزة شفافية تتبع التطبيقات من آبل Apple على صناعة الإعلانات، والتي تقلل من إمكانات الاستهداف من خلال تقييد المعلنين من الوصول إلى معرف مستخدم آيفون.