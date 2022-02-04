يتجه مشروع مجمع حصيان للطاقة بالإمارات، والذي تمتلك فيه هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" حصة مسيطر، إلى توفير أكثر من ثلثي تمويل المشروع عن طريق تحالف بنوك صينية، بحسب ما ذكرته مصادر لـ"العربية.نت".

وأضافت المصادر أن تحالف البنوك يتضمن البنك التجاري والصناعي الصيني وبنك التعمير الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك الصين، وستوفر هذه البنوك مجتمعة نحو 78٪ من تمويل الدين في المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 3.4 مليار دولار، فيما توفر مجموعة بنوك خليجية بقية التمويل.

وتمتلك شركة أكواباور السعودية حصة نحو 27٪ في المشروع الذي أعلن مؤخرا عن تحويله للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من الفحم فيما تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي نحو 51٪ وهاربين إلكتريك إنترناشيونال 14.7٪، وصندوق طريق الحرير الصيني 7.35٪.

وتابعت المصادر أن البنوك الأخرى التي ستعمل على توفير التمويل تتضمن ستاندرد تشارترد وبنك الخليج الأول وبنك الاتحاد.

ويتألف مشروع محطة حصيان لتوليد الطاقة من 4 وحدات توليد من شركة جنرال الكتريك/ألستوم تبلغ الطاقة الإنتاجية للواحدة 600 ميغا واط ناتجة من الغلايات فائقة الحيوية والتوربينات البخارية والمولدات الكهربائية، بحسب الموقع الرسمي للمشروع.

وتم تصميم المحطة في الأصل للعمل على تقنية الفحم حتى تم تحويلها في فبراير/شباط الجاري للعمل بالغاز الطبيعي بناءً على قرار من هيئة كهرباء ومياه دبي.