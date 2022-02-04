كشف صندوق الاستثمارات العامة عن تملكه حصصا تزيد عن 5% في شركتي ألعاب الفيديو اليابانيتين، Capcom وNexon المدرجتين في بورصة طوكيو بمبالغ تزيد عن مليار دولار.

وتقف شركة Capcom خلف اللعبتين الشهيرتين Street Fighter و Resident Evil بينما تقف Nexon خلف لعبتي MapleStory و Dungeon & Fighter.

وكان الصندوق قد رفع من استثماراته في شركات ألعاب الفيديو في العامين الماضيين حيث سبق أن استثمر في شركة Activision التي تنوي مايكروسوفت الاستحواذ عليها في صفقة تاريخية تقارب 69 مليار دولار.

وأعلن الصندوق الثلاثاء الماضي، عن شراكة بملياري دولار مع شركة تابعة لـ"علي بابا" في المجال التقني.

والمشروع مشترك بين إي.دبليو.تي.بي إرابيا كابيتال، وهو صندوق مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وعلي بابا وجيه اند تي إكسبريس جروب الصينية.

يذكر أن وكالة فيتش، قد منحت تصنيفا ائتمانيا عند (‭A‬) لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بما يتماشى مع التصنيف السيادي للمملكة، وهو ما يعطي دعما قويا لصندوق الثروة السيادي ودوره الرئيسي في قيادة مسعى التنويع الاقتصادي للمملكة.