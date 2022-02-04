تترقب شركة أمازون اليوم الجمعة ارتفاع قيمتها السوقية بـ 200 مليار دولار نتيجة صدور نتائج أفضل من التوقعات.

وإذا تحققت هذه الأرقام، تكون هذه أكبر زيادة بالقيمة السوقية بتاريخ الشركات الأميركية يتم تحقيقها في يوم واحد.. وهو نقيض ما شهده سهم ميتا أمس الخميس.

وارتفع سهم أمازون بأكثر من 14% بعد الإغلاق، وذلك بعد تحقيقها أرباحاً تفوق التوقعات من وحدتها للحوسبة السحابية، كما دعمت الأرباح قرار الشركة برفع سعر اشتراكاتها بنسبة 17%.

وحققت أمازون ارتفاعا في إيراداتها الفصلية بنسبة ناهزت 9% لتصل إلى 137 مليار دولار، وضاعفت أرباحها الصافية لتصل إلى 14.3 مليار.