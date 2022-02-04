يلعب موظفو قسم الموارد البشرية دوراً مهماً ولا غنى عنه في أي شركة؛ فهم الذين يمدون الموظفين في كل قسم بالأدوات والتدريب الذي يحتاجون إليه ليعملوا بشكل صحيح، كما أن عملهم يرتبط بكل أنشطة الشركة.

ونظراً للدور الحاسم الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية في كل الشركات، فإن أي خطأ يتم ارتكابه في هذا القسم قد يكون له تأثير كبير على الشركة كلها.

1- تجاهل المشكلات التي يعاني منها الموظفون

- يذهب الموظفون إلى قسم الموارد البشرية في بعض الأحيان لمناقشة المشكلات التي يعانون منها، وقد لا يفعل موظفو الموارد البشرية شيئاً حيال ذلك، مما قد يؤدي إلى المزيد من التفاقم، مثل الخلافات بين أعضاء الفريق، وزيادة معدل الدوران الوظيفي.

- من المهم أن يظهر موظفو الموارد البشرية الاهتمام بمشكلات الموظفين، ويحددون الخطوات التي سيتخذونها لحل هذه المشكلات.

2- الاعتماد على مقابلة العمل فقط في عملية التوظيف

- يعتمد العديد من موظفي الموارد البشرية على مقابلات العمل فقط لاتخاذ القرار الخاص بالتوظيف، إلا أن الاعتماد على ذلك فقط قد يؤدي في النهاية إلى اختيار أشخاص غير مناسبين للوظيفة، لذلك من الضروري تضمين عدة خطوات قائمة على ثقافة الشركة خلال عملية التوظيف، لضمان تعيين الأشخاص المناسبين.

3- عدم وجود خطة واضحة لزيادة الرواتب

- من المهم الانتباه لكيفية تصميم عملية مراجعة الأداء، وما يتعلق بها من زيادة الرواتب، لأنه إذا لاحظ الموظفون أن هناك اتجاهاً لزيادة رواتبهم، فقد يصبح لديهم توقعات لحدوث ذلك بشكل سنوي، ومن المهم تجنب هذا الخطأ بوضع حد معين للراتب الخاص بكل وظيفة، ووضع معايير محددة لضمان زيادة الرواتب.

4- تعيين مديرين غير أكفاء

- من أكبر الأخطاء التي يقع بها موظفو الموارد البشرية تعيين مديرين غير مدربين، والذين قد لا يناسب أسلوب إدارتهم احتياجات الموظفين، أو أهداف الشركة.

5- الإجراءات التأديبية القائمة على العقوبات

- عندما يتخذ موظفو الموارد البشرية إجراءات تأديبية قائمة على العقوبات فقط، فإنهم بذلك يخلقون بيئة عمل سلبية، يشعر فيها الموظفون بالخوف، ويجب تجنب مثل هذه الأخطاء بالاستماع إلى الموظفين أولاً، وطلب الإذن قبل اتخاذ أي إجراء.

6- القيام بعملية توظيف سيئة

- أظهرت الأبحاث أن استبدال الموظف السيئ يمكن أن يكلف الشركات مبالغ كبيرة، لذلك من المهم أن يحرص موظفو الموارد البشرية على اختيار الموظفين الذين يلائمون ثقافة الشركة، والذين لديهم القدرة على التكيف مع المتغيرات.

7- عدم وجود عملية تأهيل محددة للموظفين الجدد

- تمكن عملية التأهيل الجيدة الموظفين من المشاركة في العمل بشكل أسرع، وتجعلهم أكثر ثقة عند أداء عملهم، وتوفر أفضل ممارسات التأهيل لمحة عامة عن الشركة، بالإضافة إلى تدريب خاص بالوظيفة.

8- اتباع نهج تفاعلي وليس استباقياً في حل المشكلات

- تتبع إدارة الموارد البشرية عادة نهجاً تفاعلياً وليس استباقياً، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الشركات، ويمكن تجنب ذلك من خلال مراجعة كل نفقات الشركة، وإعادة التفكير في المجالات التي يمكن خفض نفقاتها.

9- سوء إدارة البيانات

- يعتمد عمل إدارة الموارد البشرية في الأساس على الوثائق، ومن ثم قد يتسبب عدم العثور على البيانات اللازمة - للرد على الاستفسارات أو الشكاوي أو الدعاوى القضائية - في مشكلات عديدة.

- من أجل تجنب ذلك، يجب الاحتفاظ بجميع السجلات والوثائق اللازمة، وإجراء عمليات تدقيق بشكل منتظم.

10- عدم تعامل موظفي الموارد البشرية كشركاء

- يقوم موظفو الموارد البشرية بتثقيف أنفسهم حول المؤسسة التي يعملون بها، وزملائهم، والعملاء، والمساهمين، حتى يتمكنوا من فهم البيئة التي يعملون داخلها، كما أنهم يستمعون جيداً إلى المشكلات قبل أن يقدموا الحلول، ويكتسبون بذلك ثقة شركائهم في العمل، الذين يتعاونون معهم لتجنب القرارات الخاطئة.