ساهمت الطاقة النووية بحصة قدرها 4.3% في 2020، وساهمت 15 دولة فقط بأكثر من 91% من الطاقة النووية المنتجة عالمياً في ذلك العام.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الدول الأكثر إنتاجاً للطاقة النووية في 2020، بحصة إنتاج بلغت 30.9% من إجمالي الطاقة النووية المنتجة عالمياً، وقد اعتمدت الدولة في توليد أكثر من 50% من الكهرباء النظيفة على الطاقة النووية.

وجاءت الصين في المركز الثاني في القائمة، بحصة بلغت 13.5% من إجمالي الطاقة النووية المنتجة عالمياً في 2020، وتستثمر الصين بشكل كبير في الطاقة النووية في محاولة لتحقيق أهدافها المناخية، وتخطط الدولة لبناء 150 مفاعلاً نووياً جديداً بحلول عام 2035، قد تصل تكلفتهم إلى 440 مليار دولار.