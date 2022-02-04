واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل مكاسبها الأسبوعية السابعة على التوالي، تزامنًا مع استمرار التوترات الجيوسياسية والطقس القارس في الولايات المتحدة.

ودعمت مجموعة من العوامل مكاسب النفط في الأسبوع الجاري وأبرزها اجتماع "أوبك+" الذي قرر مواصلة سياسته الحالية المتعلقة بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا في مارس، والتوترات الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن الطقس المتجمد في تكساس والذي أثر سلبًا على وفرة المعروض هناك.



وتواصل أسعار النفط المكاسب المسجلة في 2021 حينما ارتفعت بنحو 62% تزامنًا مع مكاسب إجمالية للسلع بدعم من تعافي الطلب من تداعيات جائحة "كورونا".



من جانبه، توقع "ريان لانس" المدير التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس" في تصريحات لوكالة "بلومبرج" أن الإنتاج الأمريكي سوف يسجل زيادة قد تصل إلى 900 ألف برميل يوميًا هذا العام، وهو مستوى أعلى بأكثر من الثلث من توقعات إدارة معلومات الطاقة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع خام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.65% إلى 92.61 دولار للبرميل، في تمام الساعة 12:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.71% مسجلة 91.81 دولار للبرميل.