حذر "تيري تروف" رئيس شركة نقل الغاز الطبيعي الفرنسية "جي آر تي جاز" "GRTgaz" من أن مخزونات الغاز قد تنفد بنهاية فصل الشتاء، مؤكدًا أهمية أن يواصل المشغلون استيراد الوقود لتلبية الطلب في موجات البرد الشديدة.

وأصبح لدى فرنسا 34% فقط من مخزوناتها، وهو مستوى أقل من المتوسط في خمس سنوات عند 42%.

وسجلت المخزونات في فرنسا أدنى مستوى منذ 2018 حينما أنهت موسم التدفئة عند مستوى قياسي منخفض 3% فقط.

وقال "تروف" في تصريحات الخميس نقلتها وكالة "بلومبرج": "فرنسا سوف تتمكن من التأقلم مع موجة البرد القارس وذلك على افتراض أن الغاز سيستمر في الوصول من النرويج والدول الأخرى عبر محطات الغاز الطبيعي المسال، مما يعوض نقص الإمدادات من الشرق".