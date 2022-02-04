صرحت "كريستالينا جورجييفا" المدير العام لصندوق النقد الدولي بأنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان العالم يواجه تضخمًا مستدامًا، لكنها حذرت من أن الإخفاق في جعل الاقتصادات أكثر مرونة تجاه الصدمات المستقبلية سوف يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

وأكدت "جورجييفا" في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" حاجة صانعي السياسة للفحص الدقيق لسياستهم النقدية في 2022 وذلك للتأكد من أن سحب الدعم المتعلق بجائحة "كورونا" على نطاق واسع وزيادة معدل الفائدة لن يقوضا التعافي.

وأضافت: "اختلفت الظروف الآن على عكس العام الأول للوباء في 2020 عندما نسق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية إجراءاتهم، ويتطلب الوضع الحالي مزيدًا من التحديد في طرق الاستجابة".

وأشارت إلى أن التضخم استمر لفترة أطول وارتفع أعلى من المتوقع بسبب اضطرابات سلسلة الإمدادات وطلب المستهلكين الأعلى من المتوقع وتأثير الصدمات المناخية على أسعار المواد الغذائية.

وشددت على أن جائحة "كورونا" هي أكبر خطر يواجه الاقتصاد العالمي، كما دعت إلى تكثيف الجهود لزيادة معدلات التطعيم في الدول منخفضة الدخل وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في تطعيم 70% من شعوب العالم.