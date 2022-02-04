ارتفع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل خمس سنوات أعلى 0.0% لأول مرة في ثلاث سنوات خلال تعاملات الجمعة، مع متابعة قرارات المركزي الأوروبي.

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل 5 سنوات إلى 0.019% في تمام الساعة 11:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، متجهًا لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ 2011.

وأعلنت "كريستين لاجارد" في تصريحات الخميس نقلتها وكالة "بلومبيرج" أنها لم تعد تستبعد رفع أسعار الفائدة هذا العام.

فيما رفع بنك إنجلترا في الاجتماع الذي انعقد أمس معدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 0.75%.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات اقتصادية حكومية عن ارتفاع طلبات المصانع في ألمانيا 2.8% في ديسمبر، بعدما زادت 3.6% في نوفمبر السابق له.