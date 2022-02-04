قال محللو السوق إن أسعار خام النفط من المرجح ارتفاعها أعلى 100 دولار للبرميل بدعم من المستويات القوية للطلب العالمي، مشيرين إلى أن احتمالات اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا هي أحد أبرز مخاوفهم للأسواق في 2022.

وأكد ثلاثة استراتيجيين لمنتدى "رويترز" للأسواق العالمية أن أسعار الخام سوف ترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية، وانتعش الطلب بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي طبقت للحد من انتشار جائحة "كورونا".

وأوضح "جون فيل" كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة "نيكو" Nikko لإدارة الأصول في طوكيو أن أكبر خطر جيوسياسي يتمثل في أوكرانيا، مؤكدًا أن الاتجاه يبدو جيدًا بشكل عام بالنسبة للسلع.

وقفز الخام الأمريكي أعلى 90 دولارًا لأول مرة منذ أكتوبر 2014 أمس الخميس، ووسع مكاسبه خلال تعاملات الجمعة بالقرب من 92 دولارًا.