دعا الكرملين إلى «عدم التسليم» باتهامات الولايات المتحدة لموسكو بالتخطيط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك يستهدف الروس، لتبرير غزو روسي للدولة المجاورة.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول هذه الاتهامات «أوصى بعدم التسليم بما يقوله احد في هذه المسائل، وخصوصا وزارة الخارجية» الأميركية.



وكشفت معلومات استخباراتية أن وسائل إعلام أجنبية في دونباس تعمل على تقارير مصورة حول عدوان روسي مزعوم.



وقال الناطق الرسمي باسم إدارة الدفاع في جمهورية لوغانسك الشعبية (معلنة من جانب واحد)، إيفان فيليبونينكو، إن وسائل إعلام، من إستونيا والولايات المتحدة وبريطانيا، تعد تقارير مصورة عن عدوان مزعوم، تشنه روسيا وجمهوريتي دونباس (لوغانسك ودونيتسك).



وأضاف فيليبونينكو للصحافيين، «المعلومات، التي حصلت عليها استخباراتنا، تشير إلى وجود ممثلي وسائل الإعلام من إستونيا والولايات المتحدة وبريطانيا، في مواقع خلف اللواء 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية».



وأوضح أن قائد اللواء 95 للقوات المسلحة الأوكرانية، تلقى تعليمات بضمان سلامة وعمل فرق التصوير، التي ينبغي أن تظهر للمجتمع الغربي، أن هناك عدوانا من قبل روسيا والجمهوريتين الشعبيتين.



الى ذلك، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول الغرب بـ «مفاقمة» الأزمة الروسية- الأوكرانية، منتقدا على وجه الخصوص طريقة تعاطي الرئيس الأميركي جو بايدن معها، وذلك في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية.



وتأتي تصريحات أردوغان التي أدلى بها خلال رحلة العودة من كييڤ، في وقت يسعى فيه لاستضافة قمة روسية- أوكرانية لتهدئة مخاوف الغرب من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر لغزو أوكرانيا.



ووجه الرئيس التركي بعضا من أشد انتقاداته للمواقف الأوروبية والأميركية بشأن الأزمة، وذلك في مقابلة مع صحافيين أتراك على متن طائرته.



وقال «للأسف فإن الغرب لم يقدم حتى الآن أي مساهمة نحو حل هذه المسألة. يمكنني القول إنهم يفاقمون الأمور فحسب»، مضيفا أن نظيره الأميركي «لم يتمكن حتى الآن من إظهار مقاربة إيجابية».



وبعد لقائه الرئيس فولوديمير زيلينكسي، أكد أردوغان مجددا عرضه استضافه قمة أزمة أوكرانية- روسية في تركيا.



وقال إن بوتين «رد بإيجابية» على الفكرة، مضيفا أنه سيتم تحديد موعد لزيارة نظيره الروسي في وقت قريب.



كما انتقد الرئيس التركي التغطية الإعلامية العالمية للأزمة والتي اعتمدت كثيرا على تقارير استخبارات أميركية يرفضها الكرملين وأبدت كييڤ حذرا في قبولها.



ونقلت عنه شبكة «سي إن إن تورك» قوله «أعتقد أن التصعيد الإعلامي الدولي للمسألة بين أوكرانيا وروسيا سبب ضررا أكثر منه نفعا».



وفي السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لصحيفتين ألمانية وفرنسية، إن الاتحاد الأوروبي أعد «حزمة قوية وشاملة من العقوبات المالية والاقتصادية» في حال غزت روسيا أوكرانيا.



وتابعت فون دير لاين لصحيفة هاندلسبلات الألمانية وليزيكو الفرنسية «هذا يتراوح من تقييد الوصول لرؤوس الأموال الأجنبية إلى ضوابط على الصادرات خصوصا على السلع التقنية»، مضيفة أن الإجراءات يجب أن تجعل الاقتصاد الروسي «أكثر ضعفا».



وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى «أنه من الجلي تماما» أنه لا يمكن استبعاد مشروع خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل بين ألمانيا وروسيا كهدف للعقوبات.