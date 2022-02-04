عبدالعزيز الفضلي



دعت جمعية المعلمين وزارة التربية إلى تمديد عطلة منتصف العام الدراسي حتى نهاية شهر فبراير الجاري نظرا لارتفاع معدلات الإصابة بڤيروس كورونا حرصا على سلامة أبنائنا الطلبة والأسر التربوية.



جاء ذلك في كتاب وجّهه رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي لوكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قال فيه:



بداية، نثمن لشخصكم الكريم تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية والتي نسهم من خلالها معاً في تطوير العملية التربوية والتعليمية وتحسين مخرجاتها، انه وفي إطار حرص جمعية المعلمين على تعزيز مجالات التعاون المستمر في كل ما يخص العملية التعليمية والتربوية، فيسرنا أن نعرض عليكم مقترحا بخصوص تمديد عطلة منتصف العام الدراسي حتى نهاية شهر فبراير 2022م نظرا لمؤشرات ارتفاع معدلات انتشار الإصابات بڤيروس كورونا المستجد والحرص على سلامة أبنائنا الطلبة والأسر التربوية خلال فترة ذروة الڤيروس، علاوة على استكمال الاستعدادات الخاصة بالمدارس للتعليم الحضوري الآمن للفصل الدراسي الثاني، وكل الإجراءات الخاصة بذلك، آملين دراسة المقترح لنسهم معا في استمرار التعاون الدائم فيما بيننا لتطوير العملية التربوية والتعليمية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.