جذب ملعب بكين الوطني الأنظار إليه في حفل افتتاح منافسات النسخة الـ24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية “أولمبياد بكين 2022” اليوم الجمعة



لتصبح العاصمة الصينية بذلك أول مدينة في العالم تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية.



ويشهد أولمبياد بكين الشتوي 2022، المنافسة في 15 لعبة، وهي؛ التزلج على المنحدرات الثلجية، البياثلون، التزلج الجماعي، تزلج اختراق الضاحية، الكيرلنج، التزلج الفني على الجليد، والتزلج الحر.



كما تضم قائمة الألعاب في دورة الألعاب الشتوية كل من هوكي الجليد، الزحافات الثلجية، التزلج النوردي المزدوج، التزلج على مسار قصير، سباق الزلاجات الصدرية، القفز التزلجي، التزلج على الثلوج، والتزلج السريع.



وكما حدث في 2008، احتضن الاستاد الوطني المذهل في بكين المعروف باسم «عش الطائر» حفل الافتتاح.



وقبل 14 عاماً، صمم المخرج الصيني تشانغ ييمو عرضاً وطنياً ملوناً يحبس الأنفاس شارك في تقديمه 14 ألف فنان وراقص وبهلواني في ظل ألعاب نارية كثيفة ومؤثرات خاصة.



وكما كان متوقعاً، قدّم المخرج نفسه عرضاً «مبتكراً» كما وعد مع الإقرار بأنه اضطر لأن يأخذ في الاعتبار درجات الحرارة في الشتاء (-6 درجة مئوية متوقعة) والتهديد الوبائي لتصميم حفله الذي يشارك فيه هذه المرة ثلاثة آلاف فنان معظمهم من المراهقين.