عادل الشنان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن قطاع التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية يعمل حاليا على تنظيم اجراءات اعادة فتح مدخل مشروع المطلاع من نقطة (كيلو 3) كما كان بالسابق أمام المواطنين الراغبين بالبدء في بناء قسائمهم السكنية والبقاء على المدخل المستخدم حاليا عند نقطة (كيلو 8) لاستخدام المركبات الكبيرة والثقيلة (الشاحنات) الخاصة بالشركات العاملة في أرض المشروع.



وأكدت المصادر أن قطاع التنفيذ رصد ازدحامات مرورية بسبب توافد المركبات الكبيرة مع مركبات المواطنين الصغيرة ما قد يتسبب بحوادث، لذلك ارتأى القطاع اعادة فتح المدخل القديم عند النقطة (كيلو 3) وتخصيصه للسيارات الصغيرة لتسهيل حركة المرور وتلافي الاختناقات المرورية.