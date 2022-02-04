المشروع توقف 11 سنة وتمت إعادة طرحه مجدداً لخدمة «صباح الناصر» و«غرب وجنوب عبدالله المبارك»

طاقم الإشراف على المشروع بالكامل من المهندسين الكويتيين ولدينا قدرات وخبرات كويتية لا يستهان بها



عاطف رمضان

توقعت مهندسة مشروع 303 تقاطع منطقتي صباح الناصر وكبد في الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.خالدة السالم في تصريح لـ «الأنباء» الانتهاء من المشروع خلال فترة من سنة الى سنة ونصف تقريبا، مشيرة الى انه بالرغم من تأثير جائحة كورونا على تنفيذ المشروع إلا أن وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق تعملان بشكل جاد للانتهاء من المشروع خلال الفترة الزمنية المتوقعة.



وأضافت السالم أن هذا المشروع توقف لفترة 11 سنة تقريبا وقد ارتأت الوزارة والهيئة أن يعاد طرحه ويتم تنفيذ العمل فيه بالسرعة الممكنة وذلك بعد تراكم الأمطار في هذا الموقع عام 2018، وانه بعد إعداد دراسة وضعت الوزارة والهيئة حلولا لهذا التقاطع وتطوير الطرق في هذه المناطق خصوصا بعد وجود مناطق سكنية جديدة مثل غرب وجنوب عبدالله المبارك والحرم الجامعي الجديد وكلية الطب.



ولفتت الى أن هذا التقاطع يخدم مواطني صباح الناصر والمتجهين الى طريق كبد والدائري السادس، وان الأعمال فيه بدأت منذ اقل من سنة خاصة بعد جائحة كورونا وتوجه كثير من المواطنين الى الجواخير في كبد.



وزادت قائلة: من المشكلات التي واجهتنا في تنفيذ المشروع أن مجرى سيول الأمطار يقع تحديدا عند هذا التقاطع ما يستوجب ايجاد الحلول حتى يتم تطوير التقاطع بطريقة صحيحة، وربما يرى المواطنون أن هناك بطئا في تنفيذ الأعمال لكننا نبذل جهدنا لوضع الحلول الدائمة وان يتم تنفيذ المشروع بطريقة احترافية.



وزادت: المشروع توقف لفترة 11 سنة تقريبا وكان التصميم قديما ما جعل الوزارة تقوم بتطوير التصميم ونحن في طور الحصول على الموافقات اللازمة عليه حتى نقوم بتطبيقه بطريقة صحيحة لمصلحة مرتادي الطريق.



وبينت أن المشروع يتضمن أعمالا تحت الأرض وسيتم تطوير هذا التقاطع لتسهيل حركة المرور من والى طريق كبد ومنطقة صباح الناصر والمناطق الجديدة.



وأشارت الى أن هناك تعاونا بين وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري والجهات الحكومية الاخرى لتطوير المشروع بأسرع وقت ممكن.



وأشادت السالم بتعاون وتفهم المواطنين خاصة أهالي منطقة صباح الناصر مع فريق العمل الذي ينفذ المشروع، معربة عن شكرها لمختار المنطقة حيث يتواصل مع فريق العمل وينقل استفسارات المواطنين للقائمين على تنفيذ المشروع، مشيرة الى أن مكاتبهم مفتوحة لتلقي أي استفسارات من المواطنين.



وفي نهاية تصريحها، قالت السالم إن طاقم الإشراف على المشروع بالكامل من المهندسين الكويتيين المحترفين وهم يعملون على الموقع وسلامة مرتادي الطريق وكذلك سلامة العاملين في المشروع، ولدينا قدرات وخبرات كويتية لا يستهان بها.