قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، إن باريس ستعزز منظومة الدفاع الجوي الإماراتية ضد الاعتداءات الحوثية.



وكتبت الوزيرة الفرنسية على تويتر «كانت الإمارات ضحية لهجمات خطيرة على أراضيها في يناير. ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري، لا سيما لحماية المجال الجوي في مواجهة أي اعتداء».



وأوضحت ان الاتفاقية المبرمة مع أبوظبي ستتضمن تنفيذ عمليات من قاعدة الظفرة الجوية تشمل التزود بالوقود وعمليات تتعلق بقدرات إطلاق الصواريخ من الأرض لإسقاط أهداف في الجو.



واضافت ان «خطط عمليات الطائرات موضوعة بالفعل بالتنسيق مع القوات الجوية الإماراتية لكشف وإحباط هجمات الطائرات المسيرة أو صواريخ كروز التي تستهدف الإمارات».



وقال مسؤولون فرنسيون، إن مهمات التزود بالوقود والمراقبة المنتظمة التي تقوم بها طائرات رافال المقاتلة ستتم فوق الأراضي الإماراتية فقط.



على صعيد آخر، قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، إن الحكومة الاماراتية قررت رفع حظر السفر عن 12 دولة إفريقية للمواطنين الإماراتيين المحصنين باللقاح.



وأضافت الوكالة أن الحظر يشمل: كينيا، وتنزانيا، واثيوبيا، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو، وجنوب أفريقيا، وبوتسوانا، وإسواتيني، وليسوتو، وموزمبيق، وناميبيا، وزيمبابوي.