واصلت فرق الإنقاذ المغربية جهودها لإتمام عملية معقدة على أمل إغاثة الطفل ريان العالق لليوم الرابع وسط بئر شمال المغرب في سباق مع الوقت، وهي العملية التي بلغت مرحلة «حساسة» نظرا لمخاطر انجراف التربة، وفق ما أكد مصدر من السلطات المحلية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن أشغال حفر نفق مواز للبئر «بلغت المرحلة الأخيرة». ويسعى المنقذون للنفاذ من هذا النفق لإنقاذ الطفل ريان العالق في بئر جافة عمقها 32 مترا.



توازياً استمرت عملية لتثبيت التربة في محيط النفق من أجل حفر منفذ أفقي لنحو 3 أمتار يربط النفق والبئر، على أمل الوصول من خلاله إلى الطفل، «وتفادي تعريض فرق الإنقاذ للخطر»، وفق نفس المصدر.



وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العمليات الدقيقة تجري تحت إشراف متخصصين في الهندسة الطبوغرافية والوقاية المدنية، وتعد هذه المراحل الأخيرة «حساسة بالنظر لمخاطر انجراف التربة».



من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المنقذين تمكنوا من إيصال الأوكسيجين والماء للطفل ما يرجح أنه لا يزال على قيد الحياة.

كذلك، وضعت طائرة مروحية طبية رهن الإشارة في مكان الحادث لتنقله إلى أقرب مستشفى حين إخراجه، بحسب ما أكدت السلطات المغربية.



وكان الطفل البالغ خمس سنوات سقط أرضا ليل الثلاثاء الماضي في هذه البئر ذات القطر الضيق التي يصعب النزول فيه، في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون شمال المغرب، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وروى والد الطفل لموقع Le360 «في غفلة مني سقط الصغير في البئر التي كنت بصدد حفرها، لم أستطع النوم ليلتها».



من جهتها، قالت والدته لموقع هسبريس «صدمت منذ أخبروني أنه سقط في البئر، لا أزال مصدومة لكنني أرجو من الله أن يخرجوه حيا. لم أفقد الأمل».



أما جدته السبعينية عزيزة، فأوضحت لوكالة فرانس برس أن «ريان محبوب جدا في القرية، أفتقده كثيرا».



وحاول متطوعون من أبناء القرية وفرق الإنقاذ في البداية النزول إلى البئر لانتشال الطفل لكن قطرها الضيق «الذي لا يتجاوز 45 سنتمترا» حال دون ذلك، على ما أوضح المسؤول عن العملية عبد الهادي تمراني.



وجرى التفكير أيضا في توسيع قطر البئر لكن المخاوف من انهيار التربة جعلت المنقذين يعدلون عن هذا الخيار، ليتم العمل على حفر النفق الموازي وسط صعوبات وحذر شديد لتفادي أي انهيار.



وبوشرت أشغال الحفر «بشكل حثيث لكن بكثير من الحذر لتفادي أي انهيار محتمل للأتربة»، وفق ما أوضح تمراني.



وقد أثار الحادث اهتماما واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي وترقبا كبيرا لعمليات الإنقاذ، إذ تصدر وسم «أنقذوا ريان» قائمة المواضيع الأكثر تداولا في المغرب. كذلك وصل صدى التضامن والرجاء بنهاية سعيدة إلى الجارة الجزائر.



وتواصل الكثير من المواقع المحلية بث وقائع عملية الإنقاذ في ڤيديوهات مباشرة يتابعها مئات الآلاف من المشاهدين.