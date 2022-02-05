أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اعتماد توصية بمنح لقاح (سبايكفاكس) الذي تنتجه شركة (موديرنا) ضد فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) "الموافقة الكاملة" بعد أن حصل سابقا على موافقة للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة.

وقالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدكتورة روشيل والينسكي في بيان مساء أمس الجمعة إنها وافقت على التوصية باستخدام لقاح (موديرنا) للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وأضافت "لدينا الآن لقاح آخر ضد كوفيد -19 يحظى بالموافقة الكاملة" مجددة دعوة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى الاقبال على التطعيم والحصول على جرعة معززة للأفراد المؤهلين لذلك.

وكانت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية أعلنت الاثنين الماضي الموافقة الكاملة على اعتماد لقاح (موديرنا) للاستخدام كلقاح ثان مضاد لفيروس (كورونا).

وقالت في بيان "يمكن للعامة أن يطمئنوا إلى أن سبايكفاكس يفي بمعايير الإدارة للسلامة والفعالية وجودة التصنيع المطلوبة لأي لقاح يعطى موافقة للاستخدام في الولايات المتحدة".

ووصفت الموافقة على لقاح (موديرنا) بأنه "خطوة هامة لمكافحة جائحة كوفيد-19" مشيرة إلى أن الموافقة الكاملة والنهائية تنحصر بالبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

وكان لقاح (فايزر) حصل نهاية شهر أغسطس الماضي على الموافقة الكاملة من إدارة الدواء والغذاء الأمريكية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق.