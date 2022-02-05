هلال رمضان سيبقى في السماء بعد غروب الشمس بنحو 15 دقيقة ويكون في جهة الجنوب الغربي من الشمس

14.53 ساعة فترة صيام أول أيام رمضان و15.43 ساعة فترة صيام آخر أيامه

احتمال كبير أن يكمل الشهر الفضيل هذا العام عدته 30 يوماً



قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن بداية شهر رمضان لهذا العام ستوافق فلكيا السبت الثاني من شهر أبريل المقبل 2022.



وأوضح المرزوق أن هلال شهر رمضان ستكون رؤيته ممكنة يوم الجمعة الأول من أبريل إذا كانت السماء صافية وخالية من الغيوم أو الغبار، مشيرا الى أن الهلال سيولد في التاسعة و25 دقيقة صباح الجمعة 1 أبريل حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، وسيبقى في السماء بعد غروب الشمس نحو 15 دقيقة.



وذكر الخبير الفلكي عددا من الأمور المترتبة على ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في يوم الجمعة 1 أبريل.. فإلى التفاصيل:

دخل علينا في هذه الأيام شهر رجب الفضيل وانقضت منه عدة أيام وهذا يعني أنه لم يتبق على دخول شهر رمضان المبارك إلا فترة هي أقل من الشهرين، ونظرا إلى اقتراب حلول الشهر الفضيل فقد تلقيت خلال الأيام الماضية العديد من الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية من بعض الأصحاب والأصدقاء الذين لديهم الرغبة في معرفة بداية شهر رمضان المبارك ونهايته في هذه السنة، وذلك لوضع الترتيبات الخاصة بهم واللازمة لقضاء إجازة الصيف الطويلة مع العائلة والأولاد اعتقادا منهم أن جائحة كورونا سوف تنتهي مع بداية العطلة الصيفية وينتهي بذلك كل حجر قسري سببته هذه الجائحة.



ولكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهني: أي معلومة طبية أو غير طبية استند اليها الأصحاب والأصدقاء وحددوا أن الجائحة سوف تنتهي مع بداية العطلة الصيفية؟ فهل تصريحات المسؤولين في الدولة برفع القيود الصحية والانفتاح الحذر خلال الأيام القادمة المؤشر الذي استندوا إليه بقرب انتهاء الجائحة في الكويت؟ أنا شخصيا لا أعرف إلى أي شيء استندوا في ذلك، ولكن يحدوني كل الأمل وأتضرع الى الله عز وجل أن يكون توقعهم صحيحا وتنتهي بحول الله وقوته الجائحة قريبا جدا.



ولكن - وكما تعرف عزيزي القارئ - فإن الشهر الفضيل سوف يحل ضيفا عزيزا علينا خلال فترة تقل عن الشهرين، ولذلك أضع هنا وبين يديك ومن خلال السطور التالية بعض البيانات الفلكية التي تتعلق بمواعيد بداية شهر رمضان المبارك، أعاده الله على كويتنا الحبيبة وعلى صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، حفظه الله، والقيادة السياسية وشعب الكويت من مواطنين ومقيمين بالخير والمسرات.



ونقول بداية وكما هي عادتنا، إن هذه المعلومات التي سوف نذكرها هنا قد تحدثنا عنها مرارا وتكرارا وهي لا تتعدى كونها مجرد دراسة فلكية بحتة لا غير، وهي وفق حسابات خاصة تتعلق بمعرفة بداية الشهر الكريم ونهايته وذلك بقصد الاستئناس بها فقط ومعرفة البداية التقريبية للشهر الفضيل، ويبقى أمر تحديد اليوم الأول من الشهر الفضيل هو في يد اللجنة الشرعية بوزارة العدل، وذلك من خلال الرؤية المباشرة للهلال أو سماعها من مصادر إسلامية رسمية أخرى تقبل بها وتحددها هيئة الرؤية الشرعية، وذلك امتثالا للحديث النبوي الشريف والذي ينص صراحة خالية من كل لبس أو غموض بالقول «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وهذا الأمر لا جدال فيه أبدا مهما تقدم العلم أو تطورت التكنولوجيا على مر العصور والأزمان.



ومع وجود هذا الحديث الشريف الذي يحدد بداية الشهر الفضيل وفقا للرؤية بالعين المجردة، فإن هذا لا يمنعنا من أن نستشف بعض المعلومات الفلكية العلمية التي تتعلق ببداية الشهر ونستأنس بها كدليل يقربنا إلى هذه البداية مستخدمين علم الفلك لمعرفة وضع حركة القمر خلال هذه الأيام، وهي كما يلي:



1- من المحتمل جدا أن شهر شعبان في هذه السنة سوف تكون مدته (29) يوما.



2- أن هلال شهر رمضان في سنة 1443 هـ سيقترن بالشمس أو كما يسمى عند عامة الناس بولادة الهلال في صباح يوم الجمعة الموافق 1/4/2022 في تمام الساعة (9:25) صباحا حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت.



3- أن الهلال سوف يولد وذلك حسب التوقيت الدولي (غرينتش) في الساعة (6:25) صباحا من هذا اليوم.



4- أن ولادة الهلال أو الاقتران بالشمس سوف تكون في توقيت واحد في جميع أنحاء العالم ولكن الذي سوف يختلف في هذه الحالة هو وقت طلوع القمر ومغيبه فقط.



5- أن هلال شهر رمضان هذه السنة سوف تكون رؤيته ممكنة إذا كانت السماء صافية وخالية من الغيوم أو الغبار.



وعليه وبموجب هذه المعلومات الفلكية وإذا صاحبها الثبوت الشرعي لرؤية الهلال في يوم الجمعة 29 من شعبان 1443 هـ الأول من شهر أبريل 2022 من قبل هيئة الرؤية الشرعية في وزارة العدل فإنه سوف يترتب على ذلك:



أن يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022 سوف يكون هو الأول من شهر رمضان المبارك لسنة 1443هجرية، وعليه فإنني أدرج في السطور التالية بعض البيانات الفلكية المتعلقة ببداية شهر رمضان المبارك المقبل وهي كما يلي:



1- أن الشمس سوف تشرق في يوم الجمعة 29 شعبان 1443 هـ الموافق 1 أبريل 2022 في الساعة (5:38) صباحا.



2- أن الهلال سوف يولد أو (يقترن مع الشمس) بعد شروق شمس يوم الجمعة 1 أبريل بحوالي (4:13) ساعات.



3- أن غروب الشمس في يوم الجمعة يكون الساعة (6:06) مساء حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت.



4- يكون وقت غروب الهلال بعد غروب الشمس بفترة زمنية مدتها (15) دقيقة أي أن الهلال سوف يغرب في الساعة (6:21) مساء حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت.



5- الهلال يمكث في السماء بعد غروب الشمس مدة تبلغ حوالي (15) دقيقة ويمكن رؤيته خلال هذه الفترة.



6- يكون عمر الهلال في وقت غروب الشمس حوالي (9:56) ساعات.



7- الشمس سوف يكون مغيبها في جهة الغرب تماما وسوف يكون الهلال في جهة الجنوب الغربي من الشمس أي أن الهلال سوف يكون فوق الشمس بحوالي (5) درجات وعلى اليد اليسرى للناظر للشمس.



وعليه إذا ثبتت الرؤية الشرعية وثبتت أيضا صحة البيانات التي ذكرناها أعلاه فإنني أدرج هنا بعض المعلومات التي تتعلق ببعض أيام الشهر الفضيل وهي كالتالي:



1- أن فترة صيام أول يوم من شهر رمضان مدتها (14:53) ساعة، حيث إن صلاة الفجر سوف تقام في تمام الساعة (4:17) صباحاً وصلاة المغرب سوف تقام في تمام الساعة (6:07) مساء.



2- أما طول النهار في أول يوم من الشهر الفضيل فتبلغ مدته (13:30) ساعة، حيث إن الشمس سوف تشرق في الساعة (5:37) صباحا.



3- أن فترة صيام آخر يوم من شهر رمضان مدتها (15:43) ساعة، حيث إن صلاة الفجر سوف تقام في تمام الساعة (3:41) صباحاً وصلاة المغرب سوف تقام في تمام الساعة (6:24) مساء.



4- طول النهار في أول يوم من الشهر الفضيل تبلغ مدته (13:17) ساعة، حيث إن الشمس سوف تشرق في الساعة (5:07) صباحا.



وشهر رمضان المبارك في هذه السنة من المحتمل الكبير جدا ان يكمل عدته (30) يوما وسوف نبين التفاصيل والبيانات الفلكية لشهر شوال أو عيد الفطر في وقت لاحق بإذن الله تعالى.