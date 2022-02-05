مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ "الأنباء" انه ينتظر فتح الأنظمة الآلية لإدخال تعهدات الموظفين في 43 وزارة وجهة حكومية موجودة لدى "المالية" تمهيدا لإتمام إجراءات صرف مكافآت الصفوف الأمامية بعد ان تم تدقيق واعتماد كشوف المستحقين في الصفوف الأمامية والمساندة للعاملين بها.



وتشمل الـ 43 جهة الوزارات والجهات الحكومية التالية: الداخلية ، بنك الكويت المركزي ، بنك الائتمان ، التربية ، الفتوى والتشريع ، الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الإدارة المركزية للإحصاء ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، الأمانة العامة للأوقاف ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، الهيئة العامة للاستثمار ، الهيئة العامة للغذاء والتغذية ، الهيئة العامة للشباب ، وزارة النفط، بيت الزكاة ، جهاز المراقبين الماليين ، الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها ، معهد الكويت للأبحاث العلمية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ، ديوان الخدمة المدنية ، الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، المالية ، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الأشغال ، الهيئة العامة للطرق والنقل البري ، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، الهيئة العامة للقوى العاملة ، الهيئة العامة للرياضة ، الهيئة العامة لشؤون القُصر ، التعليم العالي ، الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ، ديوان المحاسبة ، جهاز حماية المنافسة ، الخارجية ، الدفاع المدني ، مؤسسة الموانئ الكويتية ، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ، الإدارة العامة للطيران المدني ، وحدة التحريات المالية ، المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، والإدارة العامة للجمارك.