أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بتعيينات قضائية جاء فيه:



مادة أولى



أولا: يُعين التالية أسماؤهم مستشارين بمحكمة التمييز:



1 - محمد منشاوي بيومي الحشاش.



2 - محمود عبدالرحمن محمود عبدالله.



3 - عمرو صلاح الدين حسن الشيمي.



ثانيا: يُعين التالية أسماؤهم بالمحكمة الكلية بالدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:



1 - هاني عبدالفتاح محمد عبدالفتاح - قاض من الدرجة الأولى.



2 - إسلام محمد عصام الدين أحمد وهيب - قاض من الدرجة الأولى.



3 - محمد فؤاد محمد عبدالهادي أبوالغيط - قاض من الدرجة الأولى.



مادة ثانية



تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم الى دولة الكويت.



مادة ثالثة



على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.