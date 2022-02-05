أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مرسوما بتشكيل المجلس الأعلى للبترول.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى

يُشكل المجلس الأعلى للبترول المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للبترول المشار اليه، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية كل من:



1 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط.



2 - وزير الخارجية.



3 - وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



4 - وزير التجارة والصناعة.



5 - محافظ بنك الكويت المركزي.



مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



وأصدر سموه مرسوما بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، جاء فيه:



يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:



1 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط.



2 - وزير العدل.



3 - وزير المالية.



4 - وزير التجارة والصناعة.



5 - وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.



مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه مرسوما بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، جاء فيه:



مادة أولى

يُشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية كل من:



1 - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط.



2 - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.



3 - وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



4 - وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.



5 - وزير التربية.



6 - وزير التجارة والصناعة.



مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.