يتبارز مهاجما نادي ليفربول، النجمان المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه، على لقب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم غدا في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بعد مسيرة مظفرة مع النادي الإنجليزي في السنوات الأخيرة.



لم يكن صلاح بحاجة لتسديد ركلته الترجيحية في نصف النهائي ضد الكاميرون، بعد فشل لاعبي الأخيرة في ترجمة ثلاث ركلات بمساهمة الحارس المصري محمد أبو جبل، ما سمح للفراعنة بالتفوّق 3-1 بعد تعادل سلبي دام 120 دقيقة مرهقة.



قبلها بـ24 ساعة، كانت سنغال مانيه تبلغ النهائي على حساب بوركينا فاسو 3-1، حيث سجل أفضل لاعب في القارة لعام 2019 هدفاً وتمريرة حاسمة.



وصحيح أن مدربهما الألماني في ليفربول يورغن كلوب، كان يفضّل ربما إقصاء مبكراً للطرفين في إفريقيا لتوفير جهودهما في روزنامة مزدحمة، إلا انه عبر عن سعادته بإنجاز صلاح ومانيه على الأراضي الكاميرونية.



وقال في مؤتمر صحافي قبل مواجهته مع كارديف غدا في كأس إنجلترا "بلوغ النهائي إنجاز كبير للاعبَين .. حتى الآن خاض الشابان بطولة ناجحة جداً.



لكن الآن أحدهما سيخرج سعيداً والآخر حزيناً، وسيستطيع الفائز أن يحقق الإنجاز.



وسيكون الظهور الثاني لصلاح في نهائي المسابقة القارية، أحد أفراد منتخب مصر الذي خسر نهائي 2017 أمام الكاميرون في ليبرفيل.



وكشف ابن التاسعة والعشرين عن تصميمه بمنح بلاده اللقب القاري وتعزيز رقمها القياسي الحالي البالغ سبعة ألقاب، علماً بأنه استهل مشواره الدولي عام 2011، أي بعد سنة من احراز مصر لقبها الأخير عام 2010 إثر ثلاثية تاريخية بقيادة المدرب حسن شحاتة.



وقال صلاح "سيكون هذا اللقب مختلفاً بالنسبة لي. سيكون الأقرب لقلبي".



-من جهته، عانى مانيه (29 عاماً) خيبة مشابهة في البطولة القارية، إذ كان في عداد التشكيلة الخاسرة لنهائي مصر 2019 أمام المنتخب الجزائري.



ويُعدّ "أسود التيرانغا" المنتخب الأعلى تصنيفاً في إفريقيا، لكنهم لم يحرزوا في تاريخهم اللقب القاري (خسر النهائي في 2002 و2019)، مقابل هيمنة مصرية امتدت سبعة ألقاب.