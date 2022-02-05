أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 4445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 574587.



وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 5150 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 518170 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 2ر90 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل ثلاث حالات وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2508 حالات.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 86 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 53909 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 549.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 30046 ليصبح مجموع الفحوصات 7082185 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 8ر14 في المئة.