سطا لصوص يتوقون لتناول الشيوكولاتة مرتين على متجر في شمال ألمانيا خلال يوم واحد.

وتم القبض على رجل وامرأتين، لأول مرة، أثناء السرقة ظهر أمس الجمعة في متجر للمواد الغذائية ببلدة نويشتريليتس، بشمال شرق ولاية ميكلنبورج-فوربومرن.

وتمكن موظف المتجر من إيقاف الرجل 57/ عاما/ في منطقة الخروج. وعندما وصلت الشرطة عثروا بحوزته على شيوكولاتة تزيد قيمتها عن 250 يورو.

وتمكنت المرأتان من الفرار ولكنهما ظهرتا في نفس المتجر مجددا بعد بضع ساعات، وحاولتا الهرب بمزيد من الشيوكولاتة، لكن تم القبض عليهما 44/ و 30 عاما./

وبعد وقت قصير، عثرت الشرطة على مخبأ كبير من الشيكولاتة وأغذية أطفال تزيد قيمتها عن 700 يورو في سيارة اللصوص، مع مشتبه به رابع.

وقال متحدث باسم الشرطة إن اللصوص حاولوا في اليوم السابق سرقة حلويات من متجر قريب من بلدة برينتسلاو. وجميع المشتبه بهم الأربعة قيد التحقيق بتهمة السطو الجماعي.