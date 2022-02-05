أعربت الفنانة يسرا ، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل (البحث عن علا) ، المعروض على نتفليكس حاليا ، مهنئة بنجاح المسلسل.

وقالت يسرا ، في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) اليوم ، :" سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل (البحث عن علا) مع حبايب قلبي هند صبري وشيرين رضا وندى موسى والمخرج المتميز هادي الباجوري".. مضيفا " استمتعت جدا بالمشهد ... ألف مبروك نجاح المسلسل".

ونشرت يسرا صورة من كواليس تصوير المسلسل تجمعها بالفنانات الثلاث .

ويناقش المسلسل المكوّن من 6 حلقات، في إطار درامي كوميدي مواضيع مهمة ومتنوعة؛ مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات.

ويشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، وهاني عادل، ومحمود الليثي، ولطيفة فهمي، وداليا شوقي، وياسمينا العبد، وأيسل رمزي، وعمر شريف، وكذلك قائمة من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي.

والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال، وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، ومن إخراج هادي الباجوري.