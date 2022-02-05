كشف الدكتور حميد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للأورام عن إصدار أول مجلد إماراتي عن أبحاث السرطان يتضمن أكثر من 70 بحثا ، والذي استغرق إصداره أكثر من 10 سنوات، إلى جانب الاستشهاد بكبرى الدوريات العلمية العالمية، مؤكداً اعتزازه بهذا العمل الإماراتي الذي يهدف إلى خدمة البشرية جمعاء.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات(وام) عن الشامسي قوله إن مبادرة التوعية بأمراض السرطان ووقاية المجتمع من هذا المرض داخل معرض إكسبو 2020 دبي، يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من شباط/ فبراير، مشيراً إلى أن معرض إكسبو يٌعد تظاهرة عالمية للاطلاع على كل المبادرات المجتمعية والصحية والعلمية.

وأوضح الشامسي أن لدى الجمعية حملات ومبادرات إنسانية طوال العام للتوعية والوقاية من أمراض السرطان، خاصة سرطان الثدي والقولون والرئة والمخ والمعدة وغيرها، من أجل حث الناس على الفحص المبكر لأمراض السرطان، باعتبارها الطريقة المثلى لمحاربة المرض وتعزيز فرص الشفاء.

وأكد الشماسي أن الاحتفاء باليوم العالمي للسرطان داخل إكسبو دبي، يمثل فرصة لنشر تلك الثقافة المجتمعية من مبادرات التوعية الصحية، خصوصاً وأنه يجمع الكثير من الجنسيات المختلفة بغض النظر عن الجنس واللون والعرق.

وأشار إلى أن الجمعية نشرت أكثر من 60 بحثاً طبياً متخصصاً في أمراض السرطان، منها 15 بحثاً في 2020 ، في أكبر الدوريات العلمية المتخصصة.